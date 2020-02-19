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    HaberlerEkonomi Haberleri 35 bin kişiyi işten çıkaracak
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    19.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    35 bin kişiyi işten çıkaracak

    İngiltere’nin en büyük bankası HSBC, küresel operasyonlarından 3 yıl içerisinde 35 bin çalışanın işten çıkarılmasının planlandığını duyurdu.

    35 bin kişiyi işten çıkaracak

    HSBC Üst Yöneticisi Noel Quinn, çalışanların sayısının yüzde 15 azaltılabileceğini söyledi. Planın uygulanırsa bankanın çalışan sayısı 235 binden 200 bine düşecek.

    Bankadan yapılan açıklamada, HSBC’nin geçen yıl vergi öncesi karının yüzde 33.9 azalarak 13.35 milyar ABD dolarına gerilediği kaydedildi. Açıklamada, bankanın Avrupa operasyonlarında yatırım ve ticaret bankacılığı alanında 7.3 milyar dolarlık borcun silindiği, bunun geçen yılın karındaki azalışta etkili olduğu belirtildi. Ayrıca koronavirüs salgınının, bankanın Asya’daki performansı üzerine baskı oluşturabileceği kaydedildi.

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