3600 ek gösterge konusunda dört farklı meslek grubunda hizmet veren vatanaşlar 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 3600 ek göstergede son gelişmeler neler sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda din görevlileri, hemşire, polis ve öğretmenlerin alacakları maaş ve ikramiylerde artış yaşanacak. Binlerce çalışana daha önce müjdelenen 3600 ek gösterge konusunda son olarak İbrahim Kalın tarafından açıklamalarda bulunulmuştu. 2019 yılı sonunda ilk olarak gündeme gelen 3600 ek gösterge konusunda İbrahim Kalın ileriki dönemde gündeme gelebilir şu an gündemimizde yok açıklamasında bulunmuştu.

ÖMER ÇELİK NE DEMİŞTİ?

Ömer Çelik, polis, öğretmen, din adamı ve hemşirelere verilen 3 bin 600 ek gösterge sözü hakkındaki soruyu şu şekilde cevapladı:

"Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Herhangi bir şekilde negatif ele aldığımız konu yok. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu çalışmalarda polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme söz konusu. Bu düzenlemede çalışılan konu, bunun ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi. İkincisi personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilerek bunun yapılması. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi için ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir."

3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA SON GELİŞMELER NELER?

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, "Sayın Cumhurbaşkanımız 1,5 yıl önce bir vaatte bulundu. 4 meslek grubundaki arkadaşlarımızın ek göstergelerini 3600'e yükselteceğiz dedi. Bize göre 4 meslek grubuyla sınırlı kalamaz, kalırsa doğru olmaz, hakkaniyetli olmaz. Zaten bir sorun vardı, Sayın Cumhurbaşkanı aslında zaten sorunlu alana parmak basmış oldu. Bizim arzumuz tüm çalışanları kapsayacak şekilde adaletli ve herkesin üzerinde mutabakat sağlayabileceği bir ek gösterge düzenlemesi. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak bu vaadin ardından bir kanun çalışması yaptık. Hizmetli arkadaşlarımız ek gösterge alamıyorlar, onlara da ek gösterge verilmesini önerdik ve mevcut rakamlarının 800'er puan artırılmasını talep ettik. Bu çalışmanın TBMM'de daha ne kadar bekleyeceğini bilemiyoruz. Önümüzdeki dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir randevu talebimiz var, bu randevuda öncelikle 3600 ek göstergenin çıkarılması noktasındaki arzumuzu yenileyeceğiz. Bize göre de gecikmeden bir an önce bu ek göstergenin çalışanlara kazandırılması lazım" ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE NE DEMEK?

Devlet memurlarının maaşları ve emekli ikramiyelerinde uygulanan bir hesaplama metodudur. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik oluyor.