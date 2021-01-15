4.4 milyar liralık kaçak eşya yakalandı

Pekcan, bakanlığın Komuta Kontrol Merkezi’nde düzenlenen, “2020 Yılı Kaçakçılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, 2020’de gümrüklerde meydana gelen kaçakçılıkla mücadele rakamlarını açıkladı.



Pekcan, “Gümrük muhafaza ekiplerimiz ‘dakikada 8 bin 377 lira değerinde yakalama gerçekleştirdik’ diyorlar, ben de kendilerine teşekkür ediyorum. Gümrük muhafaza ekiplerimiz tarafından 2020’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 9.7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik. Böylelikle 2019’da gerçekleştirdiğimiz 8.7 ton yakalamanın da miktar bazında yüzde 11.5 üzerine çıkmış olduk. Dahası, bu yıl uyuşturucu alanında 5 adet rekor yakalamaya da imza attık” diye konuştu. Bakan Pekcan, şu bilgileri verdi:



“Akaryakıt Özel Ekibi bugüne kadar yürütülen çalışmalarda yaklaşık 5.5 milyar lira tutarında usulsüzlük ortaya çıkardı ve 124 milyar tutarında sahte fatura tespit etti. Sadece 2020 yılında ortaya çıkarılan usulsüzlük tutarı, yaklaşık 780 milyon lirayı buldu. Ekiplerimiz, önümüzdeki dönemde de çalışmalarını artırarak sürdürecek ve kaçakçılığa göz açtırmayacaktır. Bunun için teknolojiye ve insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz.”



Pekcan ayrıca, “2020’de yaklaşık 40 milyon yolcu, 7 milyon konteyner, 270 bin uçak, 89 bin gemi, toplam 6 milyon aracın gümrük kontrol işlemlerini yaptık” dedi.