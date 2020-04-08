4.4 milyon aileye nakdi destek yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün, Twitter’dan paylaştığı video aracılığıyla; 4.4 milyon aileye nakdi destek verileceğini söyledi. Albayrak, dar gelirli 2.1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2.3 milyon aileyle birlikte toplamda 4.4 milyon aileye taşıyacaklarını, Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda yürüttüğü çalışmayı bu ay içerisinde tamamlayacağını anlattı.

Bakan Albayrak, geliri 5 bin liranın altında olan hanelere temel ihtiyaç desteğinin ödemelerine bu hafta başlanacağını da söyledi.

Albayrak, “5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3.7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak” dedi.

‘Kimse merak etmesin’

Bakan Albayrak, “Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi. 2.8 milyar liralık finansman KOBİ’lerin hesaplarına geçti” ifadelerini kullandı. Albayrak, şöyle devam etti:

“Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız. Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız. 71 binden fazla esnafımıza 25 bin lira finansman, 30 binden fazla esnafımıza 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı.”

Albayrak, dükkanını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafa da kısa çalışma ödeneği sağladıklarını, esnafın yanında çalışanların maaşının büyük kısmını ödeyeceklerini söyledi.

Özel bankaları görmek isteriz

Vatandaşların, esnafın, KOBİ’lerin taleplerini anlık takip ettiklerini dile getiren Albayrak, bankalarla ilgili olarak, sadece son 1 haftalık sürede 10 bine yakın şikayet ve talebi incelediklerini ve dönüşünü sağladıklarını belirtti. Albayrak şöyle devam etti: “Kamu bankalarımızın genel müdürleri, genel müdür yardımcıları her gün televizyonlarda vatandaşlarımızın sorularını yanıtlıyor.

En doğru bilgileri birinci elden, en şeffaf şekilde sağlıyor. Bu salgının ekonomiye etkileri olacaksa, burada ekonomiyi ve piyasaları bu salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız. Bu bir milli mücadele.”

Dayanışma öne çıkıyor

Bir hafta arayla yaptıkları iki G-20 Hazine Bakanları toplantısına dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, dayanışma içinde hareket eden, sosyal yapısını, ekonomisini, sistemlerini ayakta tutabilen ülkelerin bu süreçten kazançlı çıkacağını vurguladı. Albayrak, bu dayanışmayı gösteremeyenlerin ise uzun süre altından kalkmak için uğraşacakları çok ciddi bir tablo ile karşılaşacaklarının altını çizerek, “Sürecin ilacı olan birliği, beraberliği, dayanışmayı en erken gösteren ülke olduk ve kenetlendik. Bizim birinci önceliğimiz hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemesi. Bunun için mücadele sürdürüyoruz. Sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ’lerimizi korumak adına gerekli tüm tedbirleri alıyoruz” diye konuştu.