4 Temmuz 2020 altın fiyatları: Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik araştırma konusu olmaya devam ediyor. Düğün sezonun açılmasıyla altın fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yatırımcılar altında yaşanan son durumu merak ediyor. İşte 4 Temmuz 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 391,14 TL satış 392,38 TL'den işlem görmeye devam ediyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 634,50 TL satış 643,00 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 1.268,90 TL'den satış 1.284,50 TL'den işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış 2.612,20 TL satış 2.625,90 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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