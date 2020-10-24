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    HaberlerEkonomi Haberleri 40 bin sanayici online ‘Parkurda’ buluşacak
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    24.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    40 bin sanayici online ‘Parkurda’ buluşacak

    Makine sanayisinde kilit bir konumda bulunan talaşlı imalat sektörüne yönelik olarak hazırlanan ve 40 bin sanayiciyi ücretsiz buluşturacak olan Parkurda.com, online olarak açıldı.

    40 bin sanayici online ‘Parkurda’ buluşacak

    İki yıllık hazırlık sürecinin ardından devreye alınan iş ağı platformunun, pandemiden ötürü görüşmeler yapamadığı için yeni projeler alamayan KOBİ’lere büyük fayda sağlaması bekleniyor. Parkurda.com’dan yapılan açıklamada platformunun işleyişi şöyle anlatıldı: “Fason iş yapmaya ve fason iş yaptırmaya imkan tanıyan sistem üzerinden talep oluşturmak, taleplere bakmak, ilan vermek ve görüşme gerçekleştirmek mümkün. Platformun kariyer bölümünde ise CV bankası oluşturulması planlanıyor.”

    Platform üzerinde ücretsiz dijital akademi de kurulacak.

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