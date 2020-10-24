40 bin sanayici online ‘Parkurda’ buluşacak

İki yıllık hazırlık sürecinin ardından devreye alınan iş ağı platformunun, pandemiden ötürü görüşmeler yapamadığı için yeni projeler alamayan KOBİ’lere büyük fayda sağlaması bekleniyor. Parkurda.com’dan yapılan açıklamada platformunun işleyişi şöyle anlatıldı: “Fason iş yapmaya ve fason iş yaptırmaya imkan tanıyan sistem üzerinden talep oluşturmak, taleplere bakmak, ilan vermek ve görüşme gerçekleştirmek mümkün. Platformun kariyer bölümünde ise CV bankası oluşturulması planlanıyor.”



Platform üzerinde ücretsiz dijital akademi de kurulacak.