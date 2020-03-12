40 metrelik 'Corona' kuyruğu!

Market, bakkal ve kolonya satış noktalarına kolonya almak için toptancılara giden vatandaşlar kolonya bulmakta zorlandı. Bayrampaşa'daki toptancı çarşısında birkaç dükkan dışında kolonyaların tükendiği ifade edilirken, toptancılar bayilere sipariş verdi ancak kolonyaların ne zaman geleceği bilinmiyor. Satış fiyatlarında ise bir gün içinde büyük bir artış görüldüğü belirtiliyor. Toptancılık yapan ve ellerinde kolonya kalmadığını ifade eden Ömer Kaya, "Aşırı derecede bir talep oluştu. Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik." dedi.

"BİR, İKİ PARÇA ZOR BULDUK"

Arnavutköy'de marketi bulunan ve kolonya almak için Bayrampaşa'daki toptancılar çarşısına gelen Hacı İlanlı, "Bir, iki parça zor bulduk. 8-10 liralık bir kolonya 15 lira. Fiyatlar tavan yapmış. Piyasada bulamıyorsun. Bildiğiniz karaborsa olmuş. 4-5 adet buldum. Piyasada yok gibi bir şey" dedi. Toptancılık yapan Kenan Ersoy ise, "Kolonya satışı şu an da karaborsa. Piyasada kolonya bulunmuyor. Olan da fiyatları yükseltmiş. Bu şekilde. Bizdekiler bitti. Dün 85-90 lira olan kolisi bugün 150 lira. Kolide 48 adet var" diye konuştu.

"BİR YILDA SATAMADIĞIMIZ ÜRÜNÜ BİR SAATTE TÜKETTİK"

Toptancılık yapan ve ellerinde kolonya kalmadığını ifade eden Ömer Kaya da, "Aşırı derecede bir talep oluştu. Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik. Şu an yeterli ürün bayilerde bile yok. Yaklaşık yüzde 50 artış var" şeklinde konuştu.

"TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ"

Toptancı Murat Yılmaz ise, "Sabahtan vardı şu an da kalmadı. Şu saate kadar çoktan tükendi. Talebi karşılayamıyoruz. Hiç satılmayan ikinci tür kolonyalar bile sıfırı çekti bugün. Talebe yetişemiyoruz. Siparişimiz var ama ne zaman gelir belli değil. Talep olduğu için fiyatları ikiye katladı" diye konuştu.

"6 ADET KOLONYAYI 576 LİRAYA ALDIM"

Market işleten esnaf Erdal Demir de, "Saat 09.30'a kadar eldeki bütün kolonyalar bitti. Vatandaş geldi aldı eski fiyattan. Bitince ben yeniden almaya gittim. Fiyatlar üçe katlamış. Mecburen aldık. Vatandaş gelip soruyor. Sabah 20 liraya aldığınız şey öğleden sonra 60 liraya satılıyor. 6 adet kolonyayı 576 liraya aldım" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DA KOLONYA DÜKKANLARINDA 'KORONAVİRÜS' YOĞUNLUĞU

ANKARA'da ise koronavirüs salgınına karşı önlem almak isteyenler, kolonya dükkanlarına akın etti; yaklaşık 40 metrelik kuyruk oluştu.

Koronavirüse karşı önlem almak isteyen Ankaralılar, sabahın erken saatlerinden itibaren kolonya dükkanlarına akın etti. Ulus semtindeki tarihi binada bulunan kolonya dükkanına gelen vatandaşlar, getirdikleri pet şişeler ve dükkandaki şişelerle kolonya satın aldı. Dükkanların önünde zaman zaman kuyruk oluştu. Yaklaşık yarım saat sırada beklediğini belirten Mehmet Yakup Aksoy, "Kolonya alkol içerdiği için virüsten korunacağımı düşünüyorum ve bu nedenle sıraya girdim" dedi.

20 LİRAYA SATILAN MASKE, CORONA VİRÜS ETKİSİYLE 200 LİRAYA ÇIKTI

Elazığ'da, eczanelerde 20 liraya satılan maske fiyatı, koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıktığının açıklanmasının ardından 200 liraya yükseldi.

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından, maske, hijyen için gerekli olan el dezenfektan ve kolonya satışlarında artış yaşandı. Yoğunluğun giderek arttığını anlatan eczacı Ömer Turgut, maske fiyatlarında da yüksek bir artış olduğunu söyledi. Turgut, "Maske fiyatlarımızın bu salgından önce paketi 15-20 lira civarındayken, şu anda 150-200 TL'ye yükseldi" dedi.

Elazığ'da yaşayan Hüseyin Kaya, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından dolayı önlem amaçlı maske aldığını söyledi.

KOLONYACILARDA CORONA VİRÜS YOĞUNLUĞU



İzmit'te, 73 yıldır faaliyet gösteren kolonya firmasının satış mağazasında, koronavirüse karşı önlem almak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Yüksek talebe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen işletme sahibi Emine Olguntürk, "Bugün hazırlıksız yakalandık. Böyle giderse gece çalışıp üretim yaparız" dedi.

Kardeşi ile birlikte babası Hikmet Kırcı’nın kurduğu firmayı işleten Emine Olguntürk, "Yoğunluk dün başladı. Bugün çok daha yoğun. İnsanlar limon kolonyası almaya sabah erkenden başladı. Tabii bunda koronavirüsün etkisi de var. Normalde bayramlar haricinde bu kadar yoğunluk olmaz. Belirli bir müşteri potansiyelimiz olsa da bu kadar yoğun olması ve herkesin limon kolonyası alması normal değil. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Aslında insanların koronavirüs çıkmadan da normal zamanda da kolonyayı dışarıda dezenfektan olarak kullanmaları gerekiyor. Belki bundan sonra insanlar daha sağlıklı yaşamak için, daha temiz olmak için kullanabilirler. Evde sık sık elimizi yıkıyoruz ama dışarıda bulunduğumuzda en güzeli sadece limon kolonyasıdır. Biz dezenfektan da üretiyoruz. Ancak alkolün ekstra bir dezenfektan özelliği var. O yüzden limon kolonyasını herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

Yüksek talebe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen Emine Olguntürk, "Bugün hazırlıksız yakalandık. Normalde, bayram zamanlarında, müşterilere hizmet veririz ama dışarıya çok fazla siparişimiz olmaz. Belli bir orandaki siparişlere de hazırlığımız vardır. Bu sefer dışarıya da çok fazla kargo yaptık. O yüzden bugün kendi müşterilerimize bakamadık. Böyle giderse gece çalışıp üretim yaparız. Yarın bu sıkışıklığı yaşamamak için daha hazırlıklı oluruz. Son çare olarak kargoları da keserek dışarıya vermemeyi düşünüyoruz" diye konuştu.