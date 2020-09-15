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    HaberlerEkonomi Haberleri 40 milyar dolarlık çip
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    15.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    40 milyar dolarlık çip

    ABD’li teknoloji şirketi Nvidia, 40 milyar dolarlık rekor satın almaya imza atıyor. ABD’li şirket, İngiltere merkezli çip tasarım şirketi ARM’yi 40 milyar dolara alıyor. ARM’yi dört yıl önce Japon Softbank 32 milyar dolara almıştı.

    40 milyar dolarlık çip

    Nvidia’nin ARM için hazırladığı satın alma paketinde 21.5 milyar dolar şirket hissesi, 12 milyar dolar nakit, 5 milyar dolar satın alma sonrası mali performansa göre koşullu ödeme ve ARM çalışanları için 1.5 milyar dolarlık varlık bulunuyor. Anlaşmanın 18 ay içerisinde AB, ABD, Çin ve İngiliz rekabet kurumlarının onayının ardından tamamlanması bekleniyor. ARM’nin teknolojisi, çok sayıda cihazda ve akıllı telefonlarda kullanılıyor. Nvidia, şirketin İngiltere’de kalacağını ve daha çok istihdam sağlayacağını açıkladı.

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