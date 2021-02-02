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02.02.2021 - 16:05 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

40 sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alıyor.

40 sözleşmeli personel alınacak

Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacak.

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