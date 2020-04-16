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    HaberlerEkonomi Haberleri 40 yılın en düşük seviyesinde
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    16.04.2020 - 17:50 | | AA

    40 yılın en düşük seviyesinde

    ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi nisanda eksi 56,6'ya gerileyerek, Temmuz 1980'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü.

    40 yılın en düşük seviyesinde

     

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, nisan ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi nisanda önceki aya kıyasla 43,9 puanlık azalışla eksi 56,6'ya indi.

    Temmuz 1980'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaşan endekse ilişkin piyasa beklentisi, eksi 30 değerini alması yönündeydi. Endeks, mart ayında ise eksi 12,7 olarak kaydedilmişti.

    Beklentinin çok altında gerçekleşen endeksteki gerilemede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni siparişler ve sevkiyata yönelik göstergelerdeki sert düşüş etkili oldu.

    Bu dönemde yeni siparişler endeksi, eksi 15,5 değerinden eksi 70,9 değerine gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti. Sevkiyat endeksi de aynı dönemde 0,2'den eksi 74,1'e düştü.

    Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

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