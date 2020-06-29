BİST114.6680.00EURO7.700.18USD6.85-0.08ALTIN390.190.36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 400’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi
    ABONE OL
    29.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    400’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

    İthal edilen 400’ün üzerinde ürüne, değişen oranlarda yüzde 20’ye kadar ilave gümrük vergisi getirildi.

    400’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

    Karar 30 Eylül’e kadar geçerli olacak, daha sonra ise 10 puana kadar ek gümrük vergisi devreye girecek.

    Peruktan termostata

    Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla sanayi sektörü kuruluşları ve firmalardan gelen talepler de dikkate alınarak bazı ithal ürünlerde ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

    Buna göre, tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar, kıymetli süs eşyası ile bazı muhtelif ürünleri kapsayan 400’ün üzerinde ürün için 30 Eylül’e kadar geçici olarak ürün bazında değişen oranlarda yüzde 20’ye kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.

    Öte yandan yayımlanan diğer bir ithalat rejimi kararında yapılan değişiklikle, güneş panellerinde kullanılması kaydıyla ithal edilecek yansıtıcı filmlerde gümrük vergisi oranının yüzde 10 olarak uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca, plastik kart ve akıllı kart üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek plastik plakalar için de gümrük vergisi yüzde 10 oldu. Bu kararlar da 30 Eylül’e kadar geçerli olacak.

     

    Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk  7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken görevlilere, çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarını merak ederek, "Çocuklarıma ne oldu?" diye ağladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

    Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

    Emsal karar... Bunu yapan tazminatsız kovulur!

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

    Adana'da vahşet! Önce bıçakladılar sonra otomobille üzerlerinden geçtiler

    Adana'da vahşet! Önce bıçakladılar sonra otomobille üzerlerinden geçtiler

    Sıradaki Haber