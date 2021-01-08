42 tonluk ‘altın’ rekoru

Dönmez, Altın Madencileri Derneği temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, geçen yılın enerji ve madencilik sektörü açısından başarıyla tamamlandığını söyledi.



Türkiye’nin altın üretimine 2001’de 1.4 tonla başladığını dile getiren Dönmez, 20 yılda toplam 382 ton altın üretildiğini, bu üretimle devletin kazancının 76 ton altına eşdeğer vergi geliri olduğunu ifade etti.



Türkiye’de yerli ve yabancı toplam 18 altın madeninin üretime devam ettiğini belirten Dönmez, “20 yeni altın madeni projesi de yatırım için gün sayıyor. İnşallah bu projelerin de devreye girmesiyle altın üretimimizi 100 tona çıkaracağız. Hedefimiz, altın ihtiyacımızı önce yerli kaynaklardan sağlamak, altın kaynaklı cari açığı önemli ölçüde azaltmak, bu alandaki istihdamı artırmak” diye konuştu.



Dönmez, 2020 yılı başında altın üretiminin 40 - 45 ton arasında olmasının hedeflendiğine dikkati çekerek, “Altın üretimimiz salgına rağmen yıl sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaştı. Böylece ekonomimize 2.4 milyar dolarlık bir katkı sağladık” dedi.



İthalatta büyük artış



Geçen yıl 2019’a göre yüzde 123 artışla 25.2 milyar dolarlık altın ithal edildiğini dile getiren Dönmez, altının Türkiye’de büyük oranda tasarruf ve yatırım amacıyla değerlendirildiğini söyledi. Bakan Dönmez, Türkiye’de madenciliğin dünya standartlarına uygun yürütüldüğünü söyleyerek, çevreci bir madencilik prensibiyle hareket edildiğini dile getirdi.