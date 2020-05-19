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    HaberlerEkonomi Haberleri 425 bin liralık medikal destek
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    19.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    425 bin liralık medikal destek

    Salgına karşı koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme üretimi için tüm imkanlarını kullanan 3M, Sağlık Bakanlığı’na 425 bin TL değerinde medikal ekipman bağışında bulundu.

    425 bin liralık medikal destek

    Özellikle yoğun bakım ünitelerinde kullanılan, enfeksiyon önleyici özelliği de bulunan ekipmanlar arasında; hastaların merkezi vücut sıcaklığının cilt üzerinden elde edilmesini sağlayan sıcaklık takip sistemi sensörü, antiseptik mendiller, dezenfektan port koruyucu kapaklar, şeffaf film örtüler ve kateter koruyucu örtüler yer alıyor.

    3M Türkiye Ülke Lideri Mert Büyükyazgan, “Kovid-19 salgınının Çin’de görülmesiyle birlikte sağlık sektöründeki kritik ürünlerin temin edilmesine katkıda bulunmak için, dünya çapında üretim kapasitelerimizi artırmaya başladık. Sürekli değişim ve yayılım gösteren bu virüsle mücadelede önceliğimiz ürünlerimizi sağlık çalışanlarına ulaştırmak olduğu için var olan tüm envanterimizi sağlık alanına kanalize ettik” diye konuştu.

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