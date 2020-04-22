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    HaberlerEkonomi Haberleri 4315 Vergi Kodu Nedir? 6736 Madde 5/3-A Kdv Matrah Artırımı Nereye Ödenir?
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    22.04.2020 - 18:04 |

    4315 Vergi Kodu Nedir? 6736 Madde 5/3-A Kdv Matrah Artırımı Nereye Ödenir?

    Ülkemizde pek çok kişiyi ilgilendiren bazı vergiler bulunmaktadır. Bu vergilerin ayrıntılarına ulaşabilmek ve daha detaylı olarak listelenmesi maksadı ile hükumet yetkilileri tarafından bazı kodlar belirlenmiştir. Belirlenen bu kodlar sadece tek bir vergiye mahsus olup başka vergi için kullanılmaz. 4315 vergi kodu da ülkemizde belirlenmiş olan vergi kodlarından biridir. Peki, 4315 vergi kodu nedir? 6736 Madde 5/3-a KDV Matrah Artırımı nereye ödenir? Makalemizde sizlere bu soruların yanıtını derledik.

    4315 Vergi Kodu Nedir? 6736 Madde 5/3-A Kdv Matrah Artırımı Nereye Ödenir?

    4315 ülkemizde sıklıkla ödenen vergi kodlarından biridir. Vergilerin günü de aynı şekilde ayrıntıları ve kodları ile belirlenmiştir.

    4315 Vergi Kodu Nedir?

    4315 vergi kodu nedir sorusunun cevabı 6736 Madde 5/3-a KDV Matrah Artırımı (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler) vergi türüdür. KDV matrah artırımını belirleyen vergi kodudur.

    6736 Madde 5/3-A KDV Matrah Artırımı Nereye Ödenir?

    KDV matrah arttırımı vergi dairelerine ya da ilgili şubelerin ATM yolu ile ödenebilir. Ayrıca KDV matrah artırımı e-devlet üzerinden de ödenebilmektedir. Bunun için banka kartı veya kredi kartı sahibi olmanız yeterli olacaktır.

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