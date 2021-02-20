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20.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

435 milyon $’lık güven imzası

DenizBank, uzun vadeli ve uygun maliyetli dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmaları sonucunda önemli kısmı çevre dostu ve sürdürülebilir projelerde kullanılmak üzere 435 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi temin etti. 7 yıla varan vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından önem taşıyan kaynak, uluslarararası yatırım ve kalkınma kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve bankalar tarafından büyük ilgi gördü.

435 milyon $’lık güven imzası

DenizBank, elde edilen kaynak ile sürdürülebilirlik politikası kapsamında çevresel ve sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara destek sağlamayı sürdürecek. Kaynak, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde, finansmana erişimi kısıtlı olan kadın girişimcilerin desteklenmesinde ve tarım sektöründe kullandırılacak.

Credit Suisse AG ve Emirates NBD Capital Limited koordinatörlüğünde, yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı ile yapılan işleme 13 yatırımcı katıldı. Kredinin en büyük dilimlerini, 150 milyon dolar ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve 100 milyon dolar ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) sağladı.

Kaynak girişi

Bu işlemle birlikte bankanın, 2019 sonundan itibaren sendikasyon, ikili anlaşmalar, yatırım ve kalkınma kuruluşlarından alınan fonlar aracılığı ile yurtdışından sağladığı kaynağın toplam miktarı 3.5 milyar doları aştı. Seküritizasyonun Türkiye ekonomisine güveni de ifade ettiğini vurgulayan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “ENBD gibi kuvvetli bir grubun hissedarlığında seküritizasyona ek olarak varlık teminatlı menkul kıymet ve orta vadeli tahvil ihraç programlarıyla da ülkemize yeni uzun vadeli kaynak sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

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