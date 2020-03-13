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    HaberlerEkonomi Haberleri 44 internet satıcısı mercek altına alındı
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    13.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

    44 internet satıcısı mercek altına alındı

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından fırsatçılar iş başı yaptı. 40 liralık dezenfektan ürünleri 250 liraya, 3 liralık makarna 15 liraya satılmaya başlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın “Fırsatçılara göz açtırmayacağız” açıklamasının ardından harekete geçen Türkiye’nin milli e-ticaret platformu PttAVM 44 satıcı hakkında inceleme başlattı.

    44 internet satıcısı mercek altına alındı
    AYKUT YILMAZ Ankara

    PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, şunları kaydetti:

    “Ülkemizde görülen koronavirüs vakasının ardından yaşanan süreçleri dikkatle takip ediyoruz. Her konuda olduğu gibi ürün fiyatları konusunda da titizlikle hareket ediyoruz. E-ticaret sitemiz üzerinden yapılan satışlarda, ürün fiyatlarını satışı yapan tedarikçiler belirlemekte.

    Ancak bu demek değil ki fahiş fiyat artışına göz yumacağız. Ülkemizin ve vatandaşımızın refahı ve sağlığını düşünerek hareket etmekteyiz. Bu nedenle hiçbir fahiş artışa izin vermeyeceğiz.”

    Günde 10 bin sipariş

    Çevikoğlu, koronavirüsün Türkiye’de de görüldüğünün açıklanmasının ardından fahiş zam yapan tedarikçilerin incelemeye alındığını belirtirken, “E-ticaret platformumuz üzerinden el dezenfektanı, anti bakteriyel ıslak mendil, konserve, makarna, eldiven ve maske satışları arttı.

    Bazı firmalarda fiyatların fahiş derecede arttığını tespit ettik. Bu kapsamda müşterilerimizden gelen şikayetler sonucu 30, kendi tespit ettiğimiz ise 14 satıcı hakkında inceleme başlattık. Bu satıcıların fahiş zamlar yaptıkları ortaya çıkarsa, platformumuzdan da çıkarılacaklar” dedi.
    Çevikoğlu, günlük 500 adet kolonya ve makarna sipariş edilirken siparişlerin şimdi 10 binleri aştığını söyledi.

    Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.
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