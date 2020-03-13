44 internet satıcısı mercek altına alındı

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, şunları kaydetti:



“Ülkemizde görülen koronavirüs vakasının ardından yaşanan süreçleri dikkatle takip ediyoruz. Her konuda olduğu gibi ürün fiyatları konusunda da titizlikle hareket ediyoruz. E-ticaret sitemiz üzerinden yapılan satışlarda, ürün fiyatlarını satışı yapan tedarikçiler belirlemekte.



Ancak bu demek değil ki fahiş fiyat artışına göz yumacağız. Ülkemizin ve vatandaşımızın refahı ve sağlığını düşünerek hareket etmekteyiz. Bu nedenle hiçbir fahiş artışa izin vermeyeceğiz.”



Günde 10 bin sipariş



Çevikoğlu, koronavirüsün Türkiye’de de görüldüğünün açıklanmasının ardından fahiş zam yapan tedarikçilerin incelemeye alındığını belirtirken, “E-ticaret platformumuz üzerinden el dezenfektanı, anti bakteriyel ıslak mendil, konserve, makarna, eldiven ve maske satışları arttı.



Bazı firmalarda fiyatların fahiş derecede arttığını tespit ettik. Bu kapsamda müşterilerimizden gelen şikayetler sonucu 30, kendi tespit ettiğimiz ise 14 satıcı hakkında inceleme başlattık. Bu satıcıların fahiş zamlar yaptıkları ortaya çıkarsa, platformumuzdan da çıkarılacaklar” dedi.

Çevikoğlu, günlük 500 adet kolonya ve makarna sipariş edilirken siparişlerin şimdi 10 binleri aştığını söyledi.