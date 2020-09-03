462 milyon TL’lik ilk yarı geliri yazdı

Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, “2020 bizim için çok önemli, tarihi bir yıl. Burada sadece satışlardan bahsetmiyoruz. Biz Dardanel olarak finansal açıdan artık farklı bir yerdeyiz. Geçtiğimiz aylarda bankalara olan borçlarımızı tek kalemde ödedik. Son dönemde operasyonel verimlilik anlamında çok önemli yatırımlara imza attık. Bir yılda makine ekipmanları dahil teknoloji alanında 15 milyon dolarlık yatırım yaptık. Ciromuzdan önemli bir pay ayırdığımız Ar-Ge çalışmalarımız ile 1.5 yılda 17 yeni ürün çıkardık. Aynı dönemde çalışan sayımız 2 bine ulaştı” diye konuştu.