03.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
462 milyon TL’lik ilk yarı geliri yazdı
Dardanel, 2020 yılı ilk yarı sonuçlarını açıkladı. Cirosunu geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 96 artırarak 462 milyon TL’ye çıkardığını duyurdu. Şirket, Ocak-Haziran döneminde 115.8 milyon TL’lik net kâr elde etti.
Dardanel İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, “2020 bizim için çok önemli, tarihi bir yıl. Burada sadece satışlardan bahsetmiyoruz. Biz Dardanel olarak finansal açıdan artık farklı bir yerdeyiz. Geçtiğimiz aylarda bankalara olan borçlarımızı tek kalemde ödedik. Son dönemde operasyonel verimlilik anlamında çok önemli yatırımlara imza attık. Bir yılda makine ekipmanları dahil teknoloji alanında 15 milyon dolarlık yatırım yaptık. Ciromuzdan önemli bir pay ayırdığımız Ar-Ge çalışmalarımız ile 1.5 yılda 17 yeni ürün çıkardık. Aynı dönemde çalışan sayımız 2 bine ulaştı” diye konuştu.