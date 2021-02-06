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HaberlerEkonomi Haberleri 47 bin kilometrede! İhale ile satılıyor
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06.02.2021 - 09:27 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

47 bin kilometrede! İhale ile satılıyor

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre 47.055 km'de Tofaş Doğan S ihale ile satılacak.

47 bin kilometrede! İhale ile satılıyor

Aydın İŞKUR Söke Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından verilen ilanda Tofaş Doğan S marka aracın satılacağı duyuruldu.

İhale ve teklif açma tarihi 22 Şubat olarak açıklandı.

Detaylar için tıklayınız.

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