47 bin kilometrede! İhale ile satılıyor

Aydın İŞKUR Söke Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından verilen ilanda Tofaş Doğan S marka aracın satılacağı duyuruldu.
İhale ve teklif açma tarihi 22 Şubat olarak açıklandı.
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Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.