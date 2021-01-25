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25.01.2021 - 17:44 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

48 sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Yozgat Bozok Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak.

48 sözleşmeli personel alınacak

Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personeller alınacaktır.

Başvuruda aranan özel ve genel şartlar, başvuru süresi ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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