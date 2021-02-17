49.6 milyar TL’lik kaynak ING’den

Yıl sonu itibarıyla konsolide özkaynakları 9.4 milyar TL, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 24.18 olarak gerçekleşen ING Türkiye, 2020 yıl sonunda ekonomiye 41.2 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 49.6 milyar TL’lik kredi desteği sağladı. ING Türkiye’nin mevduat hacmi ise 40.1 milyar TL’ye yükseldi. Güçlü sermaye yapısı ile müşterilerinin finansmana erişimlerini kolaylaştırdıklarını söyleyen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, şunları söyledi:



“Pandemi döneminde çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun sağlığını korumaya yönelik destek sağlamayı önceliklendirdik. İş sürekliliğini ve müşteri memnuniyetini sürdürmek amacıyla adımlar attık. Dijital liderlik, tasarrufun artırılması ve ihracatın desteklenmesi hedeflerimize yönelik çalışmaları yoğunlaştırdık. Müşterilerimizi bu dönemde ekonomik açıdan destekledik. Bu kapsamda bireysel ve tüzel tarafta kredi ertelemeleri gerçekleştirdik ve yerli üretim yapan firmalara, KOBİ’lere ve ekonomiye katkı sağlamak üzere, uygun koşullar sunan kredi paketleri hazırladık.”