MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 49.6 milyar TL’lik kaynak ING’den
ABONE OL
17.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

49.6 milyar TL’lik kaynak ING’den

ING Türkiye, 2020 yıl sonu konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2020 yıl sonunda ING Türkiye’nin konsolide aktif toplamı 66.2 milyar TL, vergi öncesi kârı ise 987 milyon TL oldu.

49.6 milyar TL’lik kaynak ING’den

Yıl sonu itibarıyla konsolide özkaynakları 9.4 milyar TL, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 24.18 olarak gerçekleşen ING Türkiye, 2020 yıl sonunda ekonomiye 41.2 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 49.6 milyar TL’lik kredi desteği sağladı. ING Türkiye’nin mevduat hacmi ise 40.1 milyar TL’ye yükseldi. Güçlü sermaye yapısı ile müşterilerinin finansmana erişimlerini kolaylaştırdıklarını söyleyen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, şunları söyledi:

“Pandemi döneminde çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve toplumun sağlığını korumaya yönelik destek sağlamayı önceliklendirdik. İş sürekliliğini ve müşteri memnuniyetini sürdürmek amacıyla adımlar attık. Dijital liderlik, tasarrufun artırılması ve ihracatın desteklenmesi hedeflerimize yönelik çalışmaları yoğunlaştırdık. Müşterilerimizi bu dönemde ekonomik açıdan destekledik. Bu kapsamda bireysel ve tüzel tarafta kredi ertelemeleri gerçekleştirdik ve yerli üretim yapan firmalara, KOBİ’lere ve ekonomiye katkı sağlamak üzere, uygun koşullar sunan kredi paketleri hazırladık.”

173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandıBursa'da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yarın kandil mi, 18 Şubat yarın ne kandili? İşte kandil günleri...

Yarın kandil mi, 18 Şubat yarın ne kandili? İşte kandil günleri...

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Kraliyetin sırlarını ifşa edecekler!

Akar ve Soylu Meclis’i bilgilendirdi! ‘Gara için beş ay hazırlık yapıldı’

Akar ve Soylu Meclis’i bilgilendirdi! ‘Gara için beş ay hazırlık yapıldı’

Sıradaki Haber