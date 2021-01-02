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02.01.2021 - 17:40 |

5 bin 500 metrekare tarım arazisi satılıyor

Bolu Yukarısoku Mahallesi'nde 5 bin 500 metrekare tarım arazisi icradan satılacak.

5 bin 500 metrekare tarım arazisi satılıyor

Tarım arazisinin muhammen bedeli 537 bin 900 lira olarak açıklandı.

İlanın birinci satış günü 28 Ocak olarak belirtildi.

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Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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