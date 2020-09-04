5 bin kişiyi istihdam edecek

Yatırımın yapılacağı Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) düzenlenen imza töreninde konuşan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, OSB bünyesinde dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan firmaların yer aldığını hatırlaratak, LC Waikiki’nin de Aksaray’dan dünyaya açılacağını ifade etti.



“47 ülkede 1022 mağazada faaliyet gösteren LC Waikiki’ye, OSB’de 522 bin metrekarelik sanayi parseli tahsisi yaptık” diyen Vali Aydoğdu, şunları kaydetti: “2021 yılı başında temel atılacak ve 5 bin kişi istihdam edilecek. Bu rakamların açılımı şudur, çarpanları ve katma değerleri ile yaklaşık 30 bine yakın kişinin yüzünün gülmesi demektir. Bu rakam birçok ilçenin, toplam nüfusundan fazla. Aksaray büyük potansiyele sahip bir kent. Marka şehir kalite ile olur. Kalite ise tesadüfen olmaz. Aksaraylılar olarak bunun farkındayız.”



‘Büyük bir yatırım’



LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer, “Büyümemize paralel olarak Aksaray’da büyük bir yatırımın aşamasındayız. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için diğer ülkeleri ekonomik ve sosyal olarak aşmak, hep birlikte, hepimizin en büyük dileğidir. Benim kurumumun da 50 ülkede çalışan arkadaşlarımızın da en büyük dileği budur” diye konuştu.