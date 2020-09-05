BİST1.0860.93EURO8.830.22USD7.440.13ALTIN462.570.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 5 günde 750 bin öğrenciye uzaktan eğitim
    ABONE OL
    05.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    5 günde 750 bin öğrenciye uzaktan eğitim

    Turkcell’in dijital yayıncılık platformu TV+, 31 Ağustos’ta yeni eğitim öğretim yılının EBA TV üzerinden başlamasıyla öğrencilerin de tercihi oldu. Pandemi nedeniyle eğitimlerin uzaktan devam etmesine karar verilmesinin ardından, öğrenciler derslerini TV+’tan takip etmeyi tercih ettiler. İlk 5 günde ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV kanallarını 750 bin kişi izledi.

    5 günde 750 bin öğrenciye uzaktan eğitim

     

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminden bu yana öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan devam edebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

    Kota 6 GB’a çıktı

    Mart ayından bu yana online eğitim platformlarına erişim hızını artırmanın yanı sıra EBA TV’nin verdiği 3 GB kotayı 6 GB’a çıkardıklarını belirten Erkan, “Güçlü altyapımızla her türlü ihtiyaca cevap vermek için hazırız. Bu dönemde haklı olarak tedirginlik yaşayan anne babaların içi rahat olsun. Dünyanın en güçlü şebekelerinden birini bugünler için kurduk. Biz hızlı ve kaliteli hizmetimizle her zaman öğrencilerin yanındayız. Bu vesileyle yeni bir eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilerimize derslerinde başarılar” dedi.

    Mart ayından itibaren geçen dönem boyunca 2 milyon öğrenci derslerini TV+’tan takip etmişti.

    Gıda mühendisi paketleme bandından düşerek öldü!Mersin’in Tarsus ilçesinde, un fabrikasında çalışan gıda mühendisi Hüsnü Ağca (45), 6 metre yüksekliğindeki paketleme bandından düşerek, hayatını kaybetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çok acı olay... Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

    Çok acı olay... Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

    Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

    Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

    ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

    ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

    Karabük'te silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

    Karabük'te silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

    Sıradaki Haber