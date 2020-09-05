5 günde 750 bin öğrenciye uzaktan eğitim

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminden bu yana öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan devam edebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.

Kota 6 GB’a çıktı

Mart ayından bu yana online eğitim platformlarına erişim hızını artırmanın yanı sıra EBA TV’nin verdiği 3 GB kotayı 6 GB’a çıkardıklarını belirten Erkan, “Güçlü altyapımızla her türlü ihtiyaca cevap vermek için hazırız. Bu dönemde haklı olarak tedirginlik yaşayan anne babaların içi rahat olsun. Dünyanın en güçlü şebekelerinden birini bugünler için kurduk. Biz hızlı ve kaliteli hizmetimizle her zaman öğrencilerin yanındayız. Bu vesileyle yeni bir eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilerimize derslerinde başarılar” dedi.

Mart ayından itibaren geçen dönem boyunca 2 milyon öğrenci derslerini TV+’tan takip etmişti.