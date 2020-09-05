5 günde 750 bin öğrenciye uzaktan eğitim
Turkcell’in dijital yayıncılık platformu TV+, 31 Ağustos’ta yeni eğitim öğretim yılının EBA TV üzerinden başlamasıyla öğrencilerin de tercihi oldu. Pandemi nedeniyle eğitimlerin uzaktan devam etmesine karar verilmesinin ardından, öğrenciler derslerini TV+’tan takip etmeyi tercih ettiler. İlk 5 günde ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV kanallarını 750 bin kişi izledi.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminden bu yana öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan devam edebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.
Kota 6 GB’a çıktı
Mart ayından bu yana online eğitim platformlarına erişim hızını artırmanın yanı sıra EBA TV’nin verdiği 3 GB kotayı 6 GB’a çıkardıklarını belirten Erkan, “Güçlü altyapımızla her türlü ihtiyaca cevap vermek için hazırız. Bu dönemde haklı olarak tedirginlik yaşayan anne babaların içi rahat olsun. Dünyanın en güçlü şebekelerinden birini bugünler için kurduk. Biz hızlı ve kaliteli hizmetimizle her zaman öğrencilerin yanındayız. Bu vesileyle yeni bir eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilerimize derslerinde başarılar” dedi.
Mart ayından itibaren geçen dönem boyunca 2 milyon öğrenci derslerini TV+’tan takip etmişti.