07.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
5 kıtaya kozmetik ihracatı
Dünya kozmetiğinin merkezi Fransa’ya 7 milyondan fazla renkli kozmetik ve parfüm ihracatı gerçekleştiren Türk markası Giz Kozmetik, Avrupa’ya 12 milyon parça ürün gönderdi.
Fransa’ya ihracatın aynı zamanda bir prestij olduğunu belirten Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, 2020’de 5 kıtaya 45 milyon parça ürün ihraç ettiklerini söyledi. Afrika pazarındaki ihtiyaçları doğru analiz ederek 10 milyon parça ihracata ulaştıklarını dile getiren Zengin, “Geçen yıl 5 kıtaya ihraç ettiğimiz 45 milyon adet ürün ile Made in Turkey ibaresini markalaştırıyoruz. Giz Kozmetik olarak renkli kozmetik ve parfümde sektörün kalbi olarak görülen Fransa’ya 7 milyon ürün gönderebiliyorsak ve talebe yetişemiyorsak biz Türkiye’yi marka yapabiliriz” dedi.
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