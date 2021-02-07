5 kıtaya kozmetik ihracatı

Fransa’ya ihracatın aynı zamanda bir prestij olduğunu belirten Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, 2020’de 5 kıtaya 45 milyon parça ürün ihraç ettiklerini söyledi. Afrika pazarındaki ihtiyaçları doğru analiz ederek 10 milyon parça ihracata ulaştıklarını dile getiren Zengin, “Geçen yıl 5 kıtaya ihraç ettiğimiz 45 milyon adet ürün ile Made in Turkey ibaresini markalaştırıyoruz. Giz Kozmetik olarak renkli kozmetik ve parfümde sektörün kalbi olarak görülen Fransa’ya 7 milyon ürün gönderebiliyorsak ve talebe yetişemiyorsak biz Türkiye’yi marka yapabiliriz” dedi.