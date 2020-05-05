5 Mayıs Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek, Yarım, Tam altın canlı takip ekranı

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda durgunluk yaşanmasına neden olan Corona virüs etkilerinin Avrupa'da yavaş yavaş etkisini yitirmesinin ardından hayatın normalleşmesine ilişkin adımlar da atılmaya başlandı. Mayıs ayı süresince normalleşme sürecinin Tüm dünya ülkeleri tarafından yavaş yavaş atılacak olmasının altın fiyatlarına ne denli etki edeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,99 artışla 386,80 liradan tamamladı.

İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 627,00 lira, Cumhuriyet altını 2.569,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 386,80 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 384,93 TL, 385,10 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 620 TL'den işlem görürken satış fiyatı ise 631,70 TL'den işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatları 1.236,10 TL alış 1.263,00 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.548,80 TL alış 2.583,80 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

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