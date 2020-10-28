5 milyar dolarlık Danimarka hedefi

Pekcan, Türkiye - Danimarka 2’nci Dönem Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Toplantısı İmza Töreni’ne video konferans yöntemiyle katılarak, etkinliğin eş başkanlığını yürüten Danimarka Dışişleri Bakanı Sebastian Kofod ile toplantı protokolünü imzaladı. Türkiye ile Danimarka arasında 2 milyar dolarlık dengeli bir ticaret hacmi bulunduğu bilgisini veren Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

Teknolojik işbirliği

“Amacımız ilk etapta bu ticaret hacmini dengeli bir şekilde 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak. Ülkemiz ekonomisinin dinamizmi, her geçen gün gelişen teknolojik altyapısını göz önüne aldığımız zaman Danimarkalı firmalarla firmalarımız arasında yeni ve yenilikçi iş birliği imkanlarının olduğunu ve yeni ortaklıklar kurulabileceğini öngörüyoruz. Savunma sanayisinden yenilenebilir enerjiye, ilaç ve kimya sanayisinden otomotive kadar özellikle orta ve yüksek teknoloji içeren sektörlerle ilgili iş birliği noktasında önemli potansiyeller görüyoruz.

İleri tarım teknolojileri ile birlikte, çevre ve atık yönetimi konusunda da ciddi iş birliği alanları mevcut. Keza hizmetler sektöründe de lojistik, müteahhitlik, müşavirlik, sağlık turizmi ve turizm konusunda iş birliği anlamında önemli alanlar olarak ön plana çıkıyor. Sektörel konuları iş insanlarımızla da görüşüyor olacağız.”