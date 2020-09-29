5 milyar liralık ihraç

Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Nisan 2020’den bu yana 2 milyar 100 milyon TL tutarında 12 adet kira sertifikası ihracı gerçekleştirdik. Halihazırda ise yaklaşık 1 milyar 900 milyon TL’lik bir sukuk bakiyesi dolaşımda bulunmaktadır. Önümüzdeki aylarda farklı kira sertifikası yapılarında üçüncü taraf kurumsal firmaların kira sertifikası ihraçlarına aracılık ederek faizsiz sermaye piyasalarının gelişmesine ve büyümesine destek vermeye devam edeceğiz.”