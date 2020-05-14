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    HaberlerEkonomi Haberleri 5 milyon kredi kartı sanal alemle tanıştı
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    14.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    5 milyon kredi kartı sanal alemle tanıştı

    Nisanda 2 milyon kart ilk kez internetten ödemelerde kullanılırken, martla birlikte pandemi döneminde toplam 5 milyon kart internetten ödeme ile tanıştı.

    5 milyon kredi kartı sanal alemle tanıştı

    Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre, nisanda internetten kartlı ödeme tutarının toplam içindeki payı yüzde 24 ile rekor seviyeye ulaştı. Her 4 TL’lik ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşirken, internetten kartlarla yapılan market - gıda ödemeleri ise geçen yılın 3 katına çıktı.

    Dört ödemeden biri

    Nisan sonunda Türkiye’de toplam 241 milyon kart bulunurken, bunların 71 milyonu kredi kartı, 170 milyonu ise banka kartı. Nisan 2019 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6’lık, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış var.

    BKM verilerine göre, banka kartları ve kredi kartları ile nisanda 67.8 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 56.8 milyar TL’si kredi kartları ile ödenirken, 11 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı.

    İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 16 milyar TL’ye ulaştı. İnternetten kartlı  ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da yüzde 24 ile rekor seviyeye ulaştı. Yani nisan ayında her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti.

    Nisanda 18 milyon farklı kart ile internetten ödeme yapılırken 2 milyon kartın ise ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı. Bir önceki ay da 3 milyon kartın ilk kez internetten kartlı ödemelerde kullanıldığı düşünüldüğünde, pandemi döneminde 5 milyon kart internetten ödemelerle tanıştı.

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