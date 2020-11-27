5 milyon TL’lik PİLOT desteği

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, bugüne kadar 73 girişimi mezun ettiklerini, bunlardan 30’unun yatırım alarak yenilikçi iş fikirlerini daha da büyüttüğünü belirterek, “Mezun olan girişimlerden sadece geçen yıl 350 kişiye istihdam sağlandı, 41 milyon lira ciro elde edildi. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures üzerinden PİLOT mezunları da dâhil olmak üzere 4 girişime yatırım yaptık. PİLOT mezunu girişimlere toplamda 5 milyon TL’yi aşkın nakit desteği sağladık, yatırımlarımızı daha da artıracağız” dedi.



Program sonunda Crypto Index Series, Hevi AI, PDAccess, Process Eye Studio, Qubitro, Resardis, Sanction Scanner, Syntonym, PİLOT DemoDay kapsamında sunumlarını girişimcilik ekosistemi ile paylaştılar.