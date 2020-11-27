27.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
5 milyon TL’lik PİLOT desteği
Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT, bu yıl 8. dönemini tamamladı. Yapay zekâ, fintech, sağlık, büyük veri ve IoT alanlarına odaklanan girişimlerin her birine 150 bin TL nakit desteği verildi. PİLOT’ta yedi yılda 5 milyon TL’den fazla nakit desteği sağlandı.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, bugüne kadar 73 girişimi mezun ettiklerini, bunlardan 30’unun yatırım alarak yenilikçi iş fikirlerini daha da büyüttüğünü belirterek, “Mezun olan girişimlerden sadece geçen yıl 350 kişiye istihdam sağlandı, 41 milyon lira ciro elde edildi. Kurumsal girişim sermayesi şirketimiz TT Ventures üzerinden PİLOT mezunları da dâhil olmak üzere 4 girişime yatırım yaptık. PİLOT mezunu girişimlere toplamda 5 milyon TL’yi aşkın nakit desteği sağladık, yatırımlarımızı daha da artıracağız” dedi.
Program sonunda Crypto Index Series, Hevi AI, PDAccess, Process Eye Studio, Qubitro, Resardis, Sanction Scanner, Syntonym, PİLOT DemoDay kapsamında sunumlarını girişimcilik ekosistemi ile paylaştılar.