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    HaberlerEkonomi Haberleri 5 Nisan Pazar altın fiyatları... Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?
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    05.04.2020 - 11:22 |

    5 Nisan Pazar altın fiyatları... Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

    Geçen haftaya düşüşle başlayan altın, daha sonra yönünü yukarı çevirdi ve yeni rekorlara imza attı. Gram altın kapanışı 350 liradan yaparken hafta sonu çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak ediliyor... İşte 5 Nisan Pazar altın fiyatları...

    5 Nisan Pazar altın fiyatları... Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

     

    Altın fiyatları her hafta rekor üstüne rekor kırıyor. Geçen pazartesi günü hafif bir yükselişin ardından salı günü hızla düşen altın, çarşamba, perşembe ve cuma günü yönünü yukarı çevirdi. Peki, hafta sonu altın fiyatları ne kadar?

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Piyasaların işleme kapalı olduğu saatlerde 24 ayar külçe altının gramı 350,39 TL alış 350,78 TL'den işlem görüyor

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın 509,57 TL alış 521,42 TL satış fiyatından işlem görüyor

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın 1.015,96 TL alış 1.042,84 TL satış fiyatından işlem görüyor

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın 2.101,98 TL alış 2.155,83 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

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