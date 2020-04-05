5 Nisan Pazar altın fiyatları... Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları her hafta rekor üstüne rekor kırıyor. Geçen pazartesi günü hafif bir yükselişin ardından salı günü hızla düşen altın, çarşamba, perşembe ve cuma günü yönünü yukarı çevirdi. Peki, hafta sonu altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Piyasaların işleme kapalı olduğu saatlerde 24 ayar külçe altının gramı 350,39 TL alış 350,78 TL'den işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 509,57 TL alış 521,42 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.015,96 TL alış 1.042,84 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.101,98 TL alış 2.155,83 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

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