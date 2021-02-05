5 Şubat On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? On Numara nasıl oynanır?

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş akşamı. Bu akşam gerçekleşecek olan On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.

5 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de olacak. Millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı yayınlanacak olan On Numara'nın sonuçları açıklandığında haberimizde güncellenecek.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.