MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 5 ülkeye çipli kimlikle seyahat!
ABONE OL
31.01.2021 - 10:10 |

5 ülkeye çipli kimlikle seyahat!

74 ülkeye vize almadan pasaportla gidebilen Türk vatandaşlarının, sadece kimlik gösterip girebildiği ülkelerin sayısı da beşe yükseldi.

5 ülkeye çipli kimlikle seyahat!

Türk vatandaşlarının sadece kimlikle yurt dışına çıkarak seyahat edecekleri ülkelerin sayısı artıyor. Son olarak Türk vatandaşlarının Azerbaycan’a yaptıkları seyahatlerde vize ve pasaport engeli ortadan kalktı. Bundan sonra Azerbaycan’dan Türkiye’ye, Türkiye’den de Azerbaycan'a yapılacak seyahatlerde sadece kimlik yeterli olacak. Böylece Türk vatandaşlarının, vize almadan ve pasaportsuz gidebileceği ülke sayısı beşe yükseldi.

VİZE YOK, PASAPORT YOK

Daha önce Gürcistan, KKTC, Moldova ve Ukrayna ile karşılıklı kimlikle seyahat kolaylığı sağlanırken bu yıl içinde ayrıca Belarus ve Rusya ile de benzer anlaşmaların yapılması planlanıyor. Kimlikle seyahatle birlikte vatandaşlar, yurt dışı seyahatleri için uğraştırıcı ve yorucu vize işlerinden kurtulmuş oluyor. Öte yandan Türk vatandaşlarının vize almadan sadece pasaport ile gidebilecekleri ülke sayısı da yükseldi. Bugün Türk vatandaşları karşılıklı olarak vize uygulamasının kaldırıldığı 74 ülkeyi sadece pasaport ile ziyaret edebiliyor. (Kaynak: Türkiye Gazetesi)

 

Rus turistlerin kış ortasında Kekova'da deniz keyfiTÜRKİYE'nin büyük bölümünde ağır kış koşulları yaşanırken, Antalya'nın Demre ilçesine gelen Rus turistler, kış ortasında soğuk havada denize girdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trafikte 3 kadını sopayla döven sanığa 1 yıl 3 ay hapis!

Trafikte 3 kadını sopayla döven sanığa 1 yıl 3 ay hapis!

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Son dakika... Adeta sektöre dönüştü! Parayla tez yazmaya devam ediyorlar

Son dakika... Adeta sektöre dönüştü! Parayla tez yazmaya devam ediyorlar

Sıradaki Haber