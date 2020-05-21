5 yıl yeni pazar desteği müjdesi

“Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile Türk markalarının yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5 yıl desteklenmesi, kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik desteklerden ise hedef pazarlardan bağımsız olarak destek programına girdikleri tarihten sonraki ilk 5 yıl faydalanabilmeleri mümkün kılınacak.

Yüzde 50 katkı

Bu kapsamda, Turquality Destek Programı’na alınan yararlanıcıların, onaylanan ülkelerdeki ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile markaların yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, şirket tarafından aynı anda istihdam edilen en fazla beş aşçı/şef, yazılımcı, mühendis ve sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri, hedef pazar olarak belirledikleri ve onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları, açtıkları aynı anda azami 50 mağaza/lokanta/kafeye ilişkin kira, depo için ardiye gideri gibi birçok giderler yüzde 50 oranında desteklenecek.

Kalıcı markalar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabında şunları kaydetti:

“Hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5’er yıl desteklenecek.

Kurumsal altyapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl sağlanacak.

Bu yeni destek sistemi, markalarımızın daha fazla pazarda varlık göstererek buralarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak. Bu sayede ülkemizin hizmet gelirleri sürdürülebilir şekilde artarak, cari dengeye olumlu katkısı sürecek.”