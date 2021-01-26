50 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı

Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde bulunan ve ilanda blok numarası, yüzölçümü, satın alma önceliği ve 220 bin ila 250 bin TL arasında tahmini bilgileri bulunan 50 gayrimenkulün Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacak.

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