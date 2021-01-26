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26.01.2021 - 17:33 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

50 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Batı Emlak Müdürlüğü Antalya'da 50 adet gayrimenkulün ihaleyle satışını yapıyor

50 adet gayrimenkul satışa çıkarıldı

Antalya Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde bulunan ve ilanda blok numarası, yüzölçümü, satın alma önceliği ve 220 bin ila 250 bin TL arasında tahmini bilgileri bulunan 50 gayrimenkulün Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılacak.

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