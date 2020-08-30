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    HaberlerEkonomi Haberleri 50 bini aşkın kadın mesleki yeterlilik aldı
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    30.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    50 bini aşkın kadın mesleki yeterlilik aldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışma hayatında üretime değer katan nitelikli ve mesleki yeterlilik belgeli kadın iş gücünün 50 bini aştığını bildirdi.

    50 bini aşkın kadın mesleki yeterlilik aldı

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, üretimde verimlilik ve etkinliğin artmasının, bilgi, beceri ve yetkinliklerini mesleki yeterlilik belgesi ile ispatlayan kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasıyla gerçekleşeceğine inandığını belirtti.

    Uluslararası akreditasyon

    Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK), iş dünyası ile çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirlediğini anımsatan Selçuk, MYK’nin, bu standartlara uygun uluslararası akreditasyon kuralları çerçevesinde yapılan kalite güvencesi sağlanmış bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile iş gücünün mesleki bilgisinin yanı sıra mesleki beceri ve yetkinliklerini ölçerek uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesinin düzenlenmesini de sağladığını kaydetti.

    MYK’nin iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü belgelendirmeye devam ederek bugüne kadar 50 binden fazla kadın çalışanın üretime katkı sağlamasına öncülük ettiğini vurgulayan Selçuk, “2023 hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz mesleki yeterlilik belgeli iş gücü sayımız 1 milyon kişiyi aşmış durumda” dedi.

     

    Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.
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