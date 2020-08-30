50 bini aşkın kadın mesleki yeterlilik aldı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, üretimde verimlilik ve etkinliğin artmasının, bilgi, beceri ve yetkinliklerini mesleki yeterlilik belgesi ile ispatlayan kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasıyla gerçekleşeceğine inandığını belirtti.

Uluslararası akreditasyon

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK), iş dünyası ile çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu meslek standartlarını belirlediğini anımsatan Selçuk, MYK’nin, bu standartlara uygun uluslararası akreditasyon kuralları çerçevesinde yapılan kalite güvencesi sağlanmış bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile iş gücünün mesleki bilgisinin yanı sıra mesleki beceri ve yetkinliklerini ölçerek uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesinin düzenlenmesini de sağladığını kaydetti.

MYK’nin iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü belgelendirmeye devam ederek bugüne kadar 50 binden fazla kadın çalışanın üretime katkı sağlamasına öncülük ettiğini vurgulayan Selçuk, “2023 hedeflerimiz doğrultusunda belirlediğimiz mesleki yeterlilik belgeli iş gücü sayımız 1 milyon kişiyi aşmış durumda” dedi.