BİST1.1110.35EURO8.900.16USD7.480.03ALTIN472.540.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 50 lirayı 75 bin liraya satıyor! Gören şaşırıyor
    ABONE OL
    15.09.2020 - 10:19 | | DHA

    50 lirayı 75 bin liraya satıyor! Gören şaşırıyor

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencisi Doğan Kaya (21), ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu internetten 75 bin liraya satışa sundu.

    50 lirayı 75 bin liraya satıyor! Gören şaşırıyor

     

    Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğrencisi Doğan Kaya, ATM'den çektiği paralar arasında '0' rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü.

    Kaya, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti. Paranın koleksiyon değeri olduğunu düşünen Kaya, 50 liralık banknotu 75 bin liradan internette satışa çıkardı.

    Kaya, paradan elde edeceği gelirle yardıma muhtaç vatandaşlara destek vereceğini söyledi.

    Doğan Kaya, “ATM'den para çektim. Yaklaşık 300 lirayı cebime koyup markete alışveriş yapmaya gittim. Alışverişimi yapıp ödeme yaptığım sırada paralardan biri olan 50 lirada farklılık gördüm. Paranın bir köşesinde sadece 5 yazıyordu. 0 silinmiş gibiydi. Ben de şaşırdım ve araştırdım. Araştırmalarım sonucunda paranın hatalı basım serisi arasında yer aldığını gördüm. Ben de koleksiyonerlerin dikkatini çekeceğine inandığım için internet sitesinde satışa sundum" dedi.

    İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölüSon dakika haberine göre, İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri tespit edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kalıp ustasının feci ölümü! Kalbine demir çubuk saplandı

    Kalıp ustasının feci ölümü! Kalbine demir çubuk saplandı

    Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

    Para ödenmez, cezası 2 bin 809 lira..

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

    2020 KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı

    2020 KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı

    Sıradaki Haber