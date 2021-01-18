18.01.2021 - 16:34 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
50 personel alınacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 sözleşmeli personel ve 20 sürekli işçi alacak.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı ve Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla yine ilanda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapacak.
Sürekli işçi alımının detayları için tıklayınız.
Sözleşmeli personel alımının detayları için tıklayınız
Toplantıya damga vuran an! Mesut Özil sorusu...Gelen son dakika haberine göre; Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Ankara'ya resmi ziyarette bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla basın açıklaması yaptı. Bakan Çavuşoğlu, 'Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz. Vize serbestisi hayata geçebilir, bu bir sözdür' ifadelerine yer verdi. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, 'Onun da benim de çocukluk takımımız. Büyük mutluluk duyuyorum. Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayacaktır. Umarım yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine de itiraz etmezsiniz' dedi.