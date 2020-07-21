500 milyar TL karttan çekildi!

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) 2020 yılı ilk altı ay verilerine göre, Türkiye’de 500 milyar TL’lik kartlı ödeme gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre kartlı ödemelerde yüzde 10 büyüme yaşandı. 2020’nin ilk altı ayında 2019’un aynı dönemine göre banka kartlarıyla yapılan ödemelerdeki yıllık büyüme de yüzde 32’yi buldu.

Elektronik eşya ve market sektörleri en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörler oldu. Elektronik eşyanın yüzde 43, market-gıdanın yüzde 33, kamu/vergi ödemelerinin yüzde 20, yapı malzemelerinin yüzde 16 ve sigorta sektörünün yüzde 14 büyüme ile ön plana çıktığı görülüyor. İnternetten ödemeler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olurken, yılın ilk 6 ayında yapılan temassız ödeme adedi de geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı.

245 milyon kart var

BKM verilerine göre haziran sonu itibarıyla Türkiye’de 71.9 milyon kredi kartı, 172.9 milyon banka kartı bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 6’lık artış, banka kartı sayısında ise yüzde 11’lik artış görüldü. Toplam kart sayısı ise 245 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi. İnternetten kartlı ödeme tutarı da yüzde 24 artarak 107 milyar TL oldu. 2019’un ilk altı aylık döneminde toplam kartlı ödemelerin yüzde 18’ini oluşturan internetten kartlı ödemelerin bu yılın ilk altı ayında payını arttırarak yüzde 21’e ulaştığı görüldü. 2020 sonunda her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’sinin internetten yapılacağı öngörülüyor.

Temassız ödemede rekor

Yılın ilk 6 ayında yapılan temassız ödeme adedi 2019 yılının toplamını geçti. Temassız ödemelerde, 2020’nin ilk yarısında gerçekleşen işlem adedi, geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı ve 563 milyona ulaştı. 2019 yılında toplam 502 milyon adet temassız ödeme gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, yılın ilk 6 ayında geçen yılın toplamında yapılan temassız ödeme adedi de geçilmiş oldu.

Payı yüzde 22 oldu

Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise yüzde 22’ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 7 olan bu oranın bu seviyeye gelmesi temassız ödemelerin hayatımızın vazgeçilmez ödeme araçlarından biri haline geldiğini gösterirken, artık mağaza içi her 5 kartlı ödemeden 1’inde temassız ödemeler tercih ediliyor. Pandemi döneminde hijyen gerekçesiyle dünyada olduğu gibi ülkemizded de temassız özellikl kart kullanımı arttı.