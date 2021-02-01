505 milyon $’lık ihracat % 10 artar

Terci, açıklamasında, birliğin 2020’de yaptığı dış satıma en büyük katkıyı 260 milyon dolarlık tutarla bitkisel yağ ihracatçılarının verdiğini, çikolata şekerleme ihracatının 40 milyon dolar, yağlı tohumlar ihracatının da 38 milyon dolar olduğunu belirtti.

Bu dönemde e-ihracatın da öneminin ortaya çıktığını kaydeden Terci, “Blockchain ve Dijital Dönüşüm çalışma grupları, verdiğimiz eğitimler, sanal fuarlar ve ticaret heyetleri, Turquality projesi kapsamında online etkinliklerle bir adım önde olduğumuzu gösterdik” dedi. Terci, 2021’de ihracatı yüzde 10 artırmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Yerli ve milli üretimle daha fazla katma değerli ürün üretip, ihraç ederek cari açığı kapatmaya katkı sağlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019’da 443 milyon dolar olan ihracatımızı yüzde 14 artışla 505 milyon dolara taşıdık ve pandemiye rağmen ihracat hedefimizi aştık.”