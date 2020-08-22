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    22.08.2020 - 11:58 | | DHA

    52 yÄ±llÄ±k "Anadol"una gözü gibi bakÄ±yor

    Zonguldak'Ä±n Kozlu ilÃ§esinde yaÅŸayan Mustafa Sami Emral, arkadaÅŸÄ±ndan 27 yÄ±l Ã¶nce satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 1968 model "Anadol" marka aracÄ±na gÃ¶zÃ¼ gibi bakÄ±yor.Â

    52 yÄ±llÄ±k "Anadol"una gözü gibi bakÄ±yor

    Zonguldak Kozlu'da yaÅŸayan Mustafa Sami Emral, 27 yÄ±l Ã¶nce arkadaÅŸÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± Anadol marka otomobili beÄŸenerek satÄ±n almak istedi.

    ArkadaÅŸÄ±nÄ± aracÄ±nÄ± satmaya uzun uÄŸraÅŸlar sonucu ikna eden Emral, "ilk aÅŸkÄ±m" dediÄŸi 52 yÄ±llÄ±k otomobilinin bakÄ±m ve temizliÄŸini 27 yÄ±ldÄ±r Ã¶zenle yapÄ±yor.

    Emral, "SÃ¼per Star" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aracÄ±nÄ±n torunlarÄ±na hatÄ±ra olarak kalmasÄ±nÄ± istiyor.

    Â Mustafa Sami Emral, otomobili 1993 yÄ±lÄ±nda bir arkadaÅŸÄ±ndan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

    Â Emekli olmadan araba almayÄ± her zaman dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bu hayalini emeklilikten bir yÄ±l Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini anlatan Emral, "Zaman zaman aracÄ±mda hasar oluÅŸunca kendim giderdim. AracÄ±ma binmekten zevk alÄ±yorum. AracÄ±mÄ±n bÃ¼tÃ¼n parÃ§alarÄ± orijinaldir." diye konuÅŸtu.

    Emral, gittiÄŸi yerlerde aracÄ±nÄ±n ilgi gÃ¶rmesinin hoÅŸuna gittiÄŸini dile getirerek, "Otomobilimle gezdiÄŸim sÄ±rada satÄ±n almak isteyen Ã§ok oldu ama ben satmak istemiyorum. Bu araba artÄ±k benim hobim oldu. Arabamla BartÄ±n, Amasra gibi yerlerin yanÄ± sÄ±ra turistik mekanlara gidiyorum, gezerken de bÃ¼yÃ¼k zevk alÄ±yorum. Bu otomobil benim ilk aÅŸkÄ±m diyebiliriz Ã§Ã¼nkÃ¼ baÅŸka arabam olmadÄ±. Ä°lk aÅŸkÄ±m, inÅŸallah son aÅŸkÄ±m olur. TorunlarÄ±ma da geride bir hatÄ±ra kalmÄ±ÅŸ olur." ifadelerini kullandÄ±.

      Beykoz'da kamp alanÄ±nda sÄ±r ölüm!Beykoz Riva'da arkadaÅŸlarÄ±yla kamp yapan gencin cesedi kayalÄ±klarda bulundu. Güvenlik ÅŸeridi çekilen bölgede inceleme yapan polis ekipleri gencin arkadaÅŸlarÄ±nda bilgi aldÄ±.
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