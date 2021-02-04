54 adet taşınmaz kiraya veriliyor

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait olan Altıeylül, Karesi, Bandırma, Gömeç, Manyas ve Savaştepe ilçelerindeki ilanda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

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