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04.02.2021 - 16:45 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

54 adet taşınmaz kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 54 adet taşınmaz kiraya verilecek.

54 adet taşınmaz kiraya veriliyor

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait olan Altıeylül, Karesi, Bandırma, Gömeç, Manyas ve Savaştepe ilçelerindeki ilanda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

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