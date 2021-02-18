18.02.2021 - 16:27 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
56 taşınmaz kiralanıyor
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü 56 taşınmazı kiralıyor.
Mülkiyeti Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan ve arsa, büro, tarla, WC, zeytinlik, dükkan ve mesken niteliğinde olan toplam 56 adet taşınmazın 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen sürelerle kiralanması işi yapılacak.
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