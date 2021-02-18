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18.02.2021 - 16:27 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

56 taşınmaz kiralanıyor

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü 56 taşınmazı kiralıyor.

56 taşınmaz kiralanıyor

Mülkiyeti Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan ve arsa, büro, tarla, WC, zeytinlik, dükkan ve mesken niteliğinde olan toplam 56 adet taşınmazın 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen sürelerle kiralanması işi yapılacak.

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Beştepe'deki törene damga vuran an! 18 yıl sonra...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 'Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuşma yaptı. Erdoğan, 'Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler' dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003 yılında Rize'de açılışını yaptığı hastanede doğan Selen Gülel, 18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına modern pentatlonda Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü milli sporcu olarak çıktı.
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