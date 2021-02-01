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HaberlerEkonomi Haberleri 58 ilde konut ve işyeri satışa çıkarıldı
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01.02.2021 - 16:53 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

58 ilde konut ve işyeri satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre; TOKİ 58 ilde 145 konut ve 57 işyerini satışa çıkardı.

58 ilde konut ve işyeri satışa çıkarıldı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 39 ilde 145 konut, 19 ilde ise 57 işyerini vadeli açık artırma ile satışa sunuyor. 16 Şubat ve 17 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak olan ihaleye internet üzerinden ev ve işyerlerinden de katılım yapılabilecek.

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