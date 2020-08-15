596 milyar TL aktif büyüklükle ikinci sıraya çıktı

İkinci çeyrek sonunda toplam kredilerini 522 milyar TL’ye taşıyan Halkbank, KOBİ bankacılığı alanında ise; yüzde 22.3 ile rekor bir pazar payı açıkladı. Toplam mevduatı 400 milyar TL’ye ulaşan banka bu dönemde 1.8 milyar TL kâr elde ederek her alanda güçlü bir performans ortaya koydu.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Bankamızın nakdi kredileri içinde, bireysel krediler hariç, KOBİ kredilerinin payı yüzde 54 gibi yüksek bir seviyede. Yapacağımız çalışmalarla bu oranı daha da artıracağız” dedi.

Halkbank toplam kredi ve toplam mevduat sıralamasında olduğu gibi, aktif büyüklük bazında da Türkiye’nin ikinci büyük bankası oldu. Yılın ilk yarısında toplam kredilerde yüzde 30.8 artış sağlayan bankanın mevduattaki büyümesi ise; yüzde 34.3 oldu. Reel sektöre desteği rekor seviyeye yükselen Halkbank’ın ikinci çeyrek sonunda KOBİ bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 22.3 olarak gerçekleşti.

Büyük sorumluluk

İkinci çeyrekte pandemiyle mücadeleyi başarıyla yöneten Türkiye’nin, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden büyüme ivmesi kazandığını belirten Osman Arslan, şunları söyledi:

“Salgını ekonomik anlamda en az hasarla atlatan ülkelerden biri olduk. Tüm vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşen bu dönemde, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına hızlı yanıtlar verdik. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, 3 milyon kişi ve kuruma verdiğimiz destek kredi ötelemeleri ile birlikte 120 milyar TL’yi aştı. Türkiye’nin bize güvenini boşa çıkarmadığımız için mutluyuz. Halkımız varsa biz de varız; çünkü biz 82 yıldır Önce Halk, Sonra Bankayız.”

Güçlü ekonominin güçlü kurumları

Halkbank’ın nakdi kredileri içinde, bireysel krediler hariç, KOBİ Kredilerinin payının yüzde 54 olduğunu belirten Arslan şöyle devam etti:

“KOBİ’lerin başarı ve istikrarını; girişimciliğin teşviki, inovasyonun gelişimi ve sosyal dengenin sürekliliği için oldukça önemli buluyoruz. Bu sebeple de kamu bankaları olarak, reel sektörü stratejik hedeflerle destekleyerek bankacılık sektörüne öncülük ediyoruz. Yüksek katma değerli üretimi desteklemek üzere, ihracata ve istihdama yönelik verdiğimiz destekler, güçlü ekonominin güçlü kurumları olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu.”