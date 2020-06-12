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    HaberlerEkonomi Haberleri 6 bin lira ücret karşılığında çoban bulamadılar
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    12.06.2020 - 15:39 | | AA

    6 bin lira ücret karşılığında çoban bulamadılar

    Van’ın Erciş ilçesi Kasımbağı Mahallesi'nde büyükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan aileler, 6 bin TL ücret karşılığında çoban bulamayınca hayvanları, imece usulü kendileri otlatmaya başladı.

    6 bin lira ücret karşılığında çoban bulamadılar

    Erciş ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kasımbağı Mahallesi'nde, hayvancılık yaparak geçimini sağlayan 20 aile, 300 büyükbaş hayvan için çoban arayışına girdi. 6 bin lira ücret teklifine rağmen çoban bulunamadı. Bunun üzerine 20 aile bir araya gelerek, hayvanlarına imece usulü bakma kararı aldı. Sırayla her aileden 2 kişi, her gün 300 büyükbaş hayvanı meraya götürerek otlatıyor.

    Mahallede hayvancılık yapan Zülküf Çiçek (39), 6 bin lira ücrete rağmen çoban bulamadıklarını belirterek, "300 büyükbaş hayvanımıza çobanlık yapacak bir kişi bulamadık. Bunun üzerine bu işi kendimiz yapmaya karar verdik. Aldığımız karar doğrultusunda her gün farklı evlerden imece usulü 2 kişi sırayla hayvanları götürüp köyün merasında otlatıyor. Bugün sıra ben ve yeğenimdeydi, biz geldik. Sabah ahırlardan hayvanları alıp köyün merasına getiriyoruz. Akşam olunca da topluca tekrar ahırlara bırakmak üzere yola çıkıyoruz" dedi.

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