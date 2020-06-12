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    HaberlerEkonomi Haberleri 6 milyar metreküp TANAP gazı gelecek
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    12.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    6 milyar metreküp TANAP gazı gelecek

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Türkiye’ye taşınacak toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını açıkladı.

    6 milyar metreküp TANAP gazı gelecek

    Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türkiyeyi enerji merkezi haline getirebilmek için var gücümüzle çalıştık. Bu alanda atılan en stratejik adımlardan biri olan TANAP ile Türkiye’ye taşıyacağımız toplam gazın 6 milyar metreküpe ulaşacağını öğrendik, tekrar gurur duyduk” dedi.

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