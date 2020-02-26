Türkiye'nin Gürcistan sınırında Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı’ndan 2019 yılında 6 milyon 796 bin 726 yolcu giriş-çıkış yaptı. Sarp Sınır Kapısı Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sınır kapısındaki genel işleyiş ve personel sayısı hakkında bilgi verdi.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmasında modernize edilen Sarp Sınır Kapısı’nın ülkenin vizyon projeleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin kara sınır kapıları arasında yolcu trafiği bakımından ilk sırada yer aldığını belirten Doruk, “Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince Sarp Sınır Kapısı fiziki alanı yenilenerek 36 bin 191 metrekarelik alandan 46 bin 336 metrekarelik alana kavuşturuldu. Yeni proje ile yolcu giriş çıkış peron sayısı 20'ye, araç peron sayısı ise 12'ye çıkarıldı. Ayrıca yolcu koridorlarında yürüyen merdiven ve yürüyen yol yapıldı. Araç işlemi yapacak polis, tescil, muayene, kantar ve vezne personeli tek noktada toplanmıştır. Dolayısıyla kapıdaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra yolcu trafiği daha da etkin ve sağlıklı bir şekilde sürdürülüyor” dedi.

Sarp Sınır Kapısının modern, etkin ve işlevsel hale getirildiğini ifade eden Vali Doruk, “Geçen yıl 3 milyon 369 bin 527 kişi Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye'ye girdi, 3 milyon 427 bin 199 kişi ülkeden çıktı. Yolcuların 2 milyon 183 bin 868’i Türk vatandaşları, 4 milyon 612 bin 858’ini de yabancı uyruklular oluşturdu. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçen 2018 yılında ise 6 milyon 912 bin 356 yolcu geçiş yapmıştı” dedi.

Sarp Sınır Kapısından 2018 yılına göre araç geçişlerinde yüzde 5 artış olduğunu anlatan Doruk, “Geçen yıl söz konusu sınır kapısından 285 bin 637 araç giriş, 341 bin 656 araç ise çıkış yaptı. Böylece Sarp Sınır Kapısı'ndan 2018 yılına oranla yüzde 5 artışla 627 bin 293 araç giriş-çıkış yaptı" şeklinde konuştu.

Korona virüsüne karşı alınacak tedbirler görüşüldü

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin ölümcül eden Korona Virüsüne karşı Sarp Sınır Kapısında alınması planlanan tedbirler de görüşüldü. İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın ise Korona virüsü konusunda alınacak önlemler konusunda bilgilendirmede bulundu.