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    HaberlerEkonomi Haberleri 60 bin çalışana uzaktan eğitim verdi
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    24.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    60 bin çalışana uzaktan eğitim verdi

    Turkcell Akademi, Kovid-19 sürecinde daha da önem kazanan dijital dönüşüme verdiği eğitimlerle öncülük ediyor. Turkcell Akademi’de yaklaşık 55 bin kişilik Turkcell ekosisteminin yanı sıra farklı şirketler için hazırladığı farklı programlarla 60 bin çalışana uzaktan eğitim veriliyor.

    60 bin çalışana uzaktan eğitim verdi

    Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, “Bu süreçte kurumsal müşterilerimize verdiğimiz eğitimlerle dijital dönüşüm konusunda destek olmaya başladık. Kurumların kendi çözümleri için dijital içeriklerini nasıl hazırlayacaklarına dair uzaktan eğitimler veriyoruz. 2 bin 500’den fazla eğitimle, dijital dönüşüme ivme kazandırdık. ‘Yeni normal’de sadece eğitimde değil işe alım, terfi gibi İK süreçlerinde de dijitalleşmek isteyen şirketleri ‘Case LAB uzaktan değerlendirme merkezi’ uygulamamız ile tanıştırdık. Tüm Türkiye’de operasyonu olan şirketlere yüzde 100 online, kuruma özel tasarlanmış sertifika programları sunarak çalışan gelişiminde dinamik bir eğitim ekibi olma fırsatını sağladık” diye konuştu.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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