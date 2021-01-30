63 milyon dolarlık stratejik satın alma

Rekabet Kurulu’nun şubat ayı içinde mutabakatı onaylaması ve devir işlemlerinin ay sonuna kadar neticelenmesi bekleniyor.



İhracat artacak



Bu yatırımla birlikte Akkim Kimya’nın son 6 yılda gerçekleştirdiği satın almaların toplam bedeli 200 milyon doları buldu. Akkim bünyesine dahil olan USK Kimya, karboksimetil selüloz (CMC) üretimi yapıyor. 2001 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde kurulan şirket, yıllık 40 bin tona varan üretiminin yüzde 80’inini ihraç ediyor.

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, satın alma yatırımıyla ihracatlarını iki katına çıkarma fırsatı yakaladıklarını dile getirdi. USK Kimya’nın yüksek ihracat oranına değinen Kipri, “Bu yatırım kararını alırken USK’nın ihracattaki gücü ve yurt içindeki açık ara pazar hâkimiyeti ve ‘know-how’ kabiliyetini göz önünde bulundurduk” dedi.



Kipri, Akkim’in önümüzdeki dönemde organik ve inorganik büyüme yatırımlarına devam edeceğini belirterek, gelecek 5 yıl içinde yıllık cirosunu 600 milyon dolara yükseltmeyi hedeflediğini söyledi.



Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Akkim’in bu yatırımına önem verdiklerini ifade ederek, “Kimya sektörü grubumuz içinde kritik bir yere sahip. Bu anlamda stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yapılan bütün yatırımları oldukça değerli buluyor ve destekliyoruz” diye konuştu.