64 milyar aşıldı; şimdi hedef 90 milyar dolar

2019 yılını yaklaşık 64 milyar dolar ihracat ile kapatan Hizmet İhracatçıları Birliği, sektörün 2019 yılı ‘ihracat şampiyonlarını’ açıkladı. Birliğin bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 18 kategoride ilk üçe giren 54 firma ödüllerini aldılar. Gösterdikleri performans ile ‘2019 yılına damga vuran başarılı ihracatçılara’ ödül vermekten mutluluk duyduklarını belirten Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Pandemi nedeniyle her ne kadar fiziki anlamda bir araya gelemesek de ülkemizin geleceği için yüreklerimiz birlikte çarpıyor. En kısa zamanda tekrar bir araya gelerek ihracatçılarımızın bu başarısı ve gururunu el ele paylaşmayı ümit ediyorum” dedi.

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin 2018 yılında kurulmasına rağmen bugün itibarıyla bin 800’ün üzerinde üyeye ulaştığını ve hizmet ihracatı alanında verdiği desteklerle önemli bir yol kat ettiğini ifade eden İlker Aycı, “Dünya genelinde 1 milyar 850 milyon kişiye istihdam sağlayan, küresel katma değerin yüzde 65’ini oluşturan hizmetler sektörü, küresel ekonomi için hayati öneme sahiptir. Ülkemizde ise 18 milyon kişiye istihdam imkanı yaratırken, milli gelire 426 milyar dolar katkı sağlamaktadır. Hizmet sektörleri, henüz kendilerine özgü bir strateji ve yol haritası çizilmeden dahi, ülkemiz ekonomik ivmelenmesinin içinde 2019 yılında yaklaşık 64 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı. Orta vadede 90 milyar dolar hizmet ihracatını öngörmekle birlikte bunun daha da üzerine çıkmak da mümkün. Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu olumsuz ortamın sona ermesi ve yaptığımız çalışmaların katkısıyla orta vadede 150 milyar dolarlık hizmet ihracatına ulaşabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

İhracat fazlası 36 milyar dolara yaklaştı

Küresel krizden çıkışın başladığı 2010 yılından bugüne, dünya ekonomisinin yüzde 25, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 61 oranında büyüdüğünü belirten HİB Başkanı Aycı, “Bu büyümenin dünyada yüzde 60’ını, ülkemizde ise yüzde 55’ini hizmetler sektörü sağlamıştır. Hizmet sektörü, geniş coğrafyaya erişim kabiliyeti ve niteliği ile geçici değil, sürdürülebilir büyümeyi sağladığı gibi, yüzde 87 gibi yerlilik oranı ile ihracatta hem düşük ithal girdisi hem de döviz kazandırıcı faaliyet olması niteliğiyle, cari açık üzerinde kapatıcı etkiye sahiptir. Sektörümüz 2019 yılında yaklaşık 64 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla toplam mal ve hizmet ihracatının yaklaşık 1/4’ünü gerçekleştirirken, 36 milyar dolara yakın ihracat fazlası vermeyi başardı” şeklinde konuştu.